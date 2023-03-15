استمرار التقديم للحج مع الالتزام بالاشتراطات

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، أن التقديم على الحج ما زال متاحًا، مؤكدة ضرورة الالتزام باشتراطات التقديم هذا العام.
وأعادت الوزارة التذكير، في إنفوجراف صادر عنها، اشتراطات التقديم لموسم حج هذا العام والتي تتضمن إكمال اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية وتكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج ويستثني محرم المرأة من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل عبر تقديمه طلب استثناء.
كما تتضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 12 عامًا “حسب التاريخ الهجري”، ولا يعاني من أمراض مزمنة حادة.
وبشأن شروط إضافة المحرم والمرافقين، فيجب أن يكون المحرم مواطنًا أو مقيمًا، الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقًا، وإضافة المحرم المستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز.
ولا تزال وزارة الحج والعمرة تواصل استقبال طلبات التسجيل للحج عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك” للراغبين في أداء مناسك الحج للعام 1444 هـ.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.