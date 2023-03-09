استمرار التكدس بجسر الملك فهد لليوم الرابع على التوالي

يستمر الازدحام الشديد والتكدس أمام وعلى جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين لليوم الرابع على التوالي بسبب أعمال الصيانة بالجسر.

لليوم الرابع على التوالي..

استمرار التكدس والاختناق المروري على #جسر_الملك_فهد باتجاه #البحرين.. و الـ #العربية ترصد ردود فعل المسافرين

عبر:@_MAldaham pic.twitter.com/mw07eiIoRj — العربية البحرين (@AlArabiya_BAH) March 9, 2023

شكوى المسافرين

ونشرت “قناة العربية” مقطع فيديو يظهر تكدس عدد كبير من السيارات على جسر الملك فهد، وشكوى الكثير من المسافرين بسبب التكدس والازدحام.

وأوضح بعض المسافرين للقناة تعطلهم لأكثر من أربع ساعات مطالبين المسؤولين بضرورة الحل لهذا الوضع خاصة وأن الازدحام يزيد يوميًا بشكل كبير.

وعلى مدار 4 أيام متتالية، شكا عدد من المسافرين إلى البحرين من عدم تمكنهم من عبور جسر الملك فهد الحدودي.

أعمال صيانة

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد بدأت أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر.

وأفادت بأن هذه الأعمال ستتم على عدة مراحل، حيث تكتمل المرحلة الأولى خلال 3 أشهر، ثم تكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.