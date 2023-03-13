استمرار الدراسة عن بعد غدًا في محايل عسير والخرج والدلم

أعلنت كل من إدارة تعليم محايل عسير، والخرج والدلم استمرار الدراسة عن بعد، غدًا الثلاثاء؛ بسبب توقعات الأرصاد بشأن استمرار الحالة المطيرة.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 22/ 8/ 1444هـ، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.

تعليم الخرج

كما قالت إدارة تعليم الخرج: نظرًا للحالة المطرية الراهنة، ولصعوبة التنقلات، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، يوم غدٍ الثلاثاء 22/ 8/ 1444هـ بمدارس محافظتي الخرج والدلم، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.