استمرار الدراسة عن بُعد بالنماص غدًا

أعلنت إدارة تعليم النماص، اليوم الأحد، استمرار تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم النماص إنه تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غدٍ الاثنين، راجين الله السلامة للجميع.