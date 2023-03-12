استمرار الدراسة عن بُعد في عسير ورجال ألمع وسراة عبيدة

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قررت إدارة تعليم عسير، اليوم الأحد، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي.
وقالت إدارة تعليم عسير في بيان: إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين؛ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب”.
كما قررت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة أن تكون الدراسة عن بُعد غدًا الاثنين، بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
ولفتت إلى أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي بجميع مدارس المحافظة ومكتب التعليم بالفرشة.
وأعلنت إدارة تعليم رجال ألمع، استمرار الدراسة ليوم غد عبر منصة مدرستي؛ نظرًا لاستمرار الحالة المطرية وفق تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، سائلة الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.