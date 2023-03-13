استمرار تعليق الدراسة الحضورية بسراة عبيدة غدًا

قررت إدارة تعليم سراة عبيدة، استمرار الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد وذلك عبر منصة مدرستي، بجميع مدارس المحافظة ومدارس مكتب التعليم بالفرشة.