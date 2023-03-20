وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين بباريس وعدة مدن أخرى، على خلفية رفض الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد.

استقالة ماكرون

وعبر معارضو إصلاح نظام التقاعد عن رفضهم، بالتظاهر للتعبير عن غضبهم وسط صيحات “استقالة ماكرون”.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

رفض سحب الثقة

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

ولفتت رئيسة مجلس النواب، يائيل براون بيفيه، إلى أن مجلس النواب رفض اقتراحًا تم تقديمه، بعد أن نجت الحكومة من حجب الثقة عنها تقدم به عدد من الأحزاب، وبفارق 9 أصوات فقط.

وأفادت بأن هذا يعني أن الإصلاح قد تم اعتماده الآن من قبل الهيئة التشريعية.