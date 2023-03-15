اشتباكات في محاولة لمنع القبض على عمران خان

اشتبكت مجموعة من أنصار زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان مع عناصر من الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.

وأطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار خان، الذين رشقوا بدورهم رجال الأمن بالحجارة، في حين يسود التوتر في محيط منزل خان في مدينة لاهور.

وتقول السلطات إن خان يواجه اتهامات ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء.

وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقال خان البالغ من العمر 70 عاماً، عدة مرات، وقال خان لبي بي سي إنه يعتقد أنهم مصممون على وضعه خلف القضبان هذه المرة.

وأضاف خان: “أنا مستعد على صعيد نفسي لأنني سأقضي ليلتي في زنزانة”، “لا أعرف عدد الليالي، لكنني مستعد كلياً لذلك”.

قنابل غاز

وخرج رئيس الوزراء السابق في مواجهة ما قال إنها قنابل غاز مسيل للدموع والتي أوضح أن الشرطة أطلقتها على منزله.

وقال إن السلطات تحاول اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأضاف: “سواء كنت في السجن أم لا، فلن يتمكنوا من منع حزبي من الفوز”. موقف الحكومة