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معارك بين أنصار المعارضة والشرطة الباكستانية

اشتباكات في محاولة لمنع القبض على عمران خان

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
اشتباكات في محاولة لمنع القبض على عمران خان
المواطن - فريق التحرير

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اشتبكت مجموعة من أنصار زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان مع عناصر من الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.

اشتباكات الشرطة

وأطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار خان، الذين رشقوا بدورهم رجال الأمن بالحجارة، في حين يسود التوتر في محيط منزل خان في مدينة لاهور.

وتقول السلطات إن خان يواجه اتهامات ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء.

محاولات اعتقال خان

وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقال خان البالغ من العمر 70 عاماً، عدة مرات، وقال خان لبي بي سي إنه يعتقد أنهم مصممون على وضعه خلف القضبان هذه المرة.

وأضاف خان: “أنا مستعد على صعيد نفسي لأنني سأقضي ليلتي في زنزانة”، “لا أعرف عدد الليالي، لكنني مستعد كلياً لذلك”.

قنابل غاز

وخرج رئيس الوزراء السابق في مواجهة ما قال إنها قنابل غاز مسيل للدموع والتي أوضح أن الشرطة أطلقتها على منزله.

وقال إن السلطات تحاول اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأضاف: “سواء كنت في السجن أم لا، فلن يتمكنوا من منع حزبي من الفوز”.

موقف الحكومة

من جانبها قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن محاولة القبض على خان لا علاقة لها بالانتخابات، مشيرة إلى أن الشرطة تنفذ أوامر المحكمة بإلقاء القبض عليه في قضايا فساد فقط.

يأتي ذلك في وقت ينظم فيه أنصار عمران خان احتجاجات في مدن باكستانية أخرى.

محاولة اغتيال

وحجبت المعارضة الباكستانية الثقة عن خان كرئيس للوزراء في أبريل/نيسان الماضي، لكنه يستمر في الضغط على خليفته شهباز شريف من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال العام الجاري.

كما يتهم خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بمحاولة اغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أصيب في ساقه أثناء مشاركته في تجمع حاشد لأنصاره.

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