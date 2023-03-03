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200 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان

اشتباكات وإطلاق نار بين الأمن الأردني وتجار المخدرات

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
اشتباكات وإطلاق نار بين الأمن الأردني وتجار المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام محلية أردنية أن قوة أمنية اشتبكت مع تاجرَي ومهربَي مخدرات بعد أن بادرا فور مداهمتهما بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة الأمنية وأُلقي القبض عليهما وأُسعف أحدهما للمستشفى إثر إصابته، وضُبط بحوزتهما 200 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان.

تهريب كمية من الحبوب

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية الأمن العام الأردني، فقد تولى فريق تحقيقي خاص من إدارة مكافحة المخدرات، التحقيق بمعلومات وردت عن قيام أحد أعضاء عصابة إقليمية موجود في إحدى الدول العربية القريبة بتهريب كمية كبيرة من الحبوب وتسليمها لأشخاص داخل المملكة من أجل بيعها لصالحه.

كما تمكن فريق التحقيق من خلال ما قام به من جمع للمعلومات الاستخبارية من تحديد هوية الشخصين المتورطين داخل المملكة، وهما شخصان من المطلوبين الخطرين والمطلوبين بقضايا المخدرات، وأحدهما مصنف بالخطر جدًّا، إضافة إلى تحديد موعد نقلهما للحبوب المخدرة من أجل بيعها في إحدى المناطق الصحراوية.

موعد ومكان نقل المخدرات

وجرى بعد تحديد موعد ومكان نقل المخدرات، وضع الكمائن في محيط المنطقة وفور وصولهما وعند مداهمتهما بادرا فور مشاهدة القوة الأمنية بإطلاق عيارات نارية كثيفة ومباشرة من أسلحة أتوماتيكية باتجاه القوة.

فيما تم الرد عليهما وتطبيق قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهما، وجرى إسعاف أحدهما الذي تبين تعرضه للإصابة، وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها 200 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان.

كما سيتم عبر الأطر الرسمية المتّبعة مخاطبة الإنتربول بخصوص تاجر ومهرب المخدرات الموجود بدولة عربية مجاورة.

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