اصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

اصطدمت طائرة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

تفاصيل الحادث

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، يوم الثلاثاء، إن مقاتلة روسية اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

ولفت المسؤول إلى “وقوع حادثة تصادم بين مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية من طراز MQ9 فوق البحر الأسود”، موضحًا أن “التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين للمسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة”.

فقدان المسيرة الأمريكية

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود.