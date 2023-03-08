اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين

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أعلن سلاح الجو الإيطالي، أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مناورة عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.
تحطمت طائرتان من طراز “يو-208” بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا شمال شرق روما. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن إحدى الطائرتين سقطتا على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.
وقدمت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما.