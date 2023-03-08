Icon

جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا Icon 1000 حالة تسمم بين الفتيات بمدارس إيران Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon هدف يعلن تقديم 2585 فرصة تدريبية عبر تمهير Icon تمديد المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة لمدة عام Icon اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 190 ريالاً للجرام Icon توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق Icon مدني حائل يخمد حريقًا نشب في شقة سكنية Icon تركي بن طلال ينصف مواطنًا شرح مظلمته في تغريدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلال مناورة أجراها سلاح الجو

اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن سلاح الجو الإيطالي، أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مناورة عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.

تحطم الطائرتين

تحطمت طائرتان من طراز “يو-208” بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا شمال شرق روما. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن إحدى الطائرتين سقطتا على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.

تقديم التعازي

وقدمت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان
السعودية اليوم

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان

السعودية اليوم
الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على الرحلات السعودية
السعودية اليوم

الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على...

السعودية اليوم
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني
تكنولوجيا

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

تكنولوجيا
موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة
السعودية اليوم

موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة

السعودية اليوم
تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!
الرياضة

تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!

الرياضة
توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق
حصاد اليوم

توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق

حصاد اليوم
الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
آخر الاخبار

الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

آخر الاخبار
ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة مثيرة
تكنولوجيا

ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة...

تكنولوجيا