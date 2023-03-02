إنقاذ كلب بعد مرور 23 يومًا على زلزال تركيا المُدمر اصطدام مركبة فضائية تابعة لناسا بكويكب توقعات بأمطار غزيرة وجريان سيول من السبت إلى الأربعاء ضبط شخص خبأ 209 أقراص إمفيتامين المخدرة في الدمام مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة ميشايل يمنح التقدم لـ الهلال بعد مرور دقيقتين أبرز محاور الخطة التشغيلية لموسم رمضان في الحرمين الشريفين قصة صيني اختبأ بمغارة 14 عامًا بعد سرقة 22 دولارًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى أرامكس وظائف إدارية وفنية شاغرة في التصنيع الوطنية
اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا بكويكب كان موجودًا عبر النظام الشمسي، في سبتمبر من العام الماضي، بعد سنوات من التخطيط والتطوير.
وخططت ناسا جيدًا لتواجد الكويكب الفضائي بجوار المركبة الفضائية التابعة لها، وبعد أشهر من الدراسة أطلقت أخيرًا دراسة مكونة من 5 ورقات بحثية تصف سبب هذا الحادث.
وكشفت ناسا أن هذا التصادم كان عن عمد، والدافع وراء هذا التمرين هو اختبار قدرتهم على ضرب كويكب بعيدًا عن مساره، من أجل سلامة الأرض، وفقًا لمجلة لايف ساينس العلمية.
وأردفت الأوراق البحثية المنشورة في مجلة ناتشر: الآن نحن نعلم أننا بصدد شيء ما، لقد جاءت القياسات، وتغير مسار الصخور بشكل كبير أكثر مما كان متوقعًا.
واستكملت الدراسة أن إحدى الطرق لمعرفة كيفية تغيير مسار الكويكبات عن الأرض هي الاصطدام بها، يمكن أن يؤدي نقل القوة من المركبة الفضائية إلى الكويكب إلى تغيير مساره عبر الفضاء بما يكفي لإبعاده عن مصيره على سطح الأرض.
وكان اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) محاولة لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنًا.
وتم اختيار الهدف، الذي يقع على ارتفاع حوالي 160 مترًا حيث يدور ديمورفوس حول ديديموس الذي يبلغ عرضه 780 مترًا مرة واحدة كل 11.9 ساعة تقريبًا.