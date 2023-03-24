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كان من المقرر القيام بها الأحد المقبل

اضطرابات باريس تؤجل زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
اضطرابات باريس تؤجل زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أرجأت زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا والتي كانت مقررة، يوم الأحد، بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.

وجاء في بيان الإليزيه أن هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح اليوم الجمعة، مضيفًا أنه سيعاد الترتيب لزيارة الدولة هذه في أقرب وقت ممكن.

وأورد البيان الفرنسي نظرًا للإعلان عن تنظيم يوم آخر من الاحتجاجات على مستوى البلاد على إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء، سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة مبدئيًا بين 26 و29 مارس.

وكان من المقرر أن يقوم الملك تشارلز بأول زيارة دولة له بصفته ملكًا إلى فرنسا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام كانت ستبدأ يوم الأحد.

اضطرابات باريس تؤجل زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
الملك تشارلز

مظاهرات وإضرابات جديدة

ودعت النقابات العمالية إلى احتجاجات وإضرابات جديدة يوم الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يزور ملك بريطانيا تشارلز الثالث بوردو في اليوم الثاني من رحلته إلى فرنسا. وتم تدمير الباب الخشبي الثقيل لقاعة مدينة بوردو الأنيقة بنيران أضرمها ليلة الخميس أشخاص شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها.

وصرح رئيس بلدية بوردو، بيار هورميك، يوم الجمعة أنه يجد صعوبة في فهم الفائدة من مثل هذه الأعمال التخريبية، وعبر عن الأمل في عدم إلغاء زيارة تشارلز إلى مدينته الأسبوع المقبل. وقال: آمل ألا نعطي هذه الهدية إلى البلطجية، وذلك قبل أن يصدر قرار إرجاء الزيارة.

فرنسا تعلن حصيلة أضرار احتجاجات الخميس الأسود

احتجاجات غاضبة تجتاح فرنسا

ويوم الجمعة، واصل محتجون غاضبون من إصلاحات معاشات التقاعد التي اقترحها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اتخاذ إجراءات متفرقة حيث تتباطأ حركة القطارات وتمنع صفوف من الشاحنات الوصول إلى ميناء مرسيليا التجاري، وما لا تزال الأنقاض متناثرة في شوارع باريس بعد مظاهرات الخميس الجماهيرية.

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