اضطهاد طالبان للنساء قد يمثل جريمة ضد الإنسانية

كشف تقرير للأمم المتحدة، عُرض بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين 6 مارس 2023، أن معاملة حركة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان قد تصل إلى حد أنها جريمة ضد الإنسانية.

إنكار الحقوق

جاء ذلك في تقرير يغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.

وأفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد بينيت، المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان للمجلس أن سياسة طالبان المتعمدة والمحسوبة هي إنكار حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة.

وأردف أن هذا قد يصل إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في الاضطهاد على أساس النوع يمكن محاسبة السلطات عليها.

معاملة غير مقبولة

ولفت بينيت إلى أنه يجب على مجلس حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لطالبان مفادها أن “المعاملة السيئة للنساء والفتيات غير مقبولة وغير مبررة على أي أساس، بما يتضمن الدين”.

وأكمل: “الأثر التراكمي للقيود المفروضة على النساء والفتيات له تأثير مدمر وطويل الأمد في جميع السكان وهو يصل إلى حد فصل عنصري على أساس النوع”.