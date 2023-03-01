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قال له لفظًا عنصريًا

اعتداء وحشي من معلم على طالب مراهق في أمريكا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
اعتداء وحشي من معلم على طالب مراهق في أمريكا
المواطن- فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مدرس أمريكي يضرب صبيًا مراهقًا بوحشية، حيث وجه إليه اللكمات والصفعات والضربات على وجهه وجسمه.

ورغم محاولة الصبي الدفاع عن نفسه إلا أنه لم يستطع تفادي اللكمات القوية، كما تم دفعه أرضًا بقوة مع توجيه الركلات إلى جسده وكان ذلك داخل إحدى المدارس العامة بمدينة نيويورك.

ماذا فعل الطالب؟

وجاء ذلك الرد العنيف من المعلم تجاه طالبه بعد أن قام الأخير بوصفه بالزنجي، فدخل كلاهما في شجار عنيف قبل أن يبدأ المعلم برميه بالضربات واللكمات.

اعتداء وحشي من معلم على طالب مرهق في أمريكا

وفي حين حاول البعض التفريق بينهما، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك على الفور، حيث استمر الاعتداء الوحشي من المعلم على الطالب لنحو دقيقة.

ولم يتضح على الفور ما مدى إصابة الصبي الذي يبدو أنه لم يتجاوز الـ 14 عامًا، لكن على الأرجح تسببت تلك اللكمات في كدمات وجروح قوية في جسده.

اعتداء وحشي من معلم على طالب مرهق في أمريكا

العنف المدرسي في أمريكا

وينتشر العنف في مدارس أمريكا سواء كان بالشكل الجسدي أو حوادث إطلاق النار، حيث يُذكر إن أحد التقارير أشارت إلى أن ساحات المدارس تحولت إلى مسرح لعدد 141 حادث إطلاق نار خلال السنة الدراسية 2021-2022 أي أكثر من أي فترة من الفترات خلال العقد السابق وفقًا لتقدير منظمة إيفريتاون فور جن سيفتي.

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