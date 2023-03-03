اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة لليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، العثور على أسلحة إيرانية ومكونات صواريخ بالشحنة المتوجهة لليمن، وفقًا للعربية عاجل.

أسلحة مصنعة بإيران

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: إنها نفذت اعتراضًا بحريًّا في 23 فبراير الماضي، وصادرت أسلحة مصنعة في إيران وكانت متجهة إلى اليمن.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: إن “إيران لا تزال اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف كوريلا أن أمن البحار والحد من التدفق للذخائر الإيرانية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي.