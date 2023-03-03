اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة لليمن

هتافات في إيران : الموت لخامئني فراس البريكان يتفوق على مهاجمي دوري روشن وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البرازيلي والهندي تعزيز العلاقات مركز وقاء: أبلغونا فورًا عند مشاهدة الجراد الصحراوي أرقام مميزة لـ أنسيلمو مع الوحدة زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش على عمق خطير الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار حتى الـ9 مساءً الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية واشنطن: لم نرصد مساعدات صينية فتاكة لروسيا حتى الآن وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، العثور على أسلحة إيرانية ومكونات صواريخ بالشحنة المتوجهة لليمن، وفقًا للعربية عاجل.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية: إنها نفذت اعتراضًا بحريًّا في 23 فبراير الماضي، وصادرت أسلحة مصنعة في إيران وكانت متجهة إلى اليمن.
وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: إن “إيران لا تزال اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وأضاف كوريلا أن أمن البحار والحد من التدفق للذخائر الإيرانية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي.