اعتقال روساليا شقيقة زعيم المافيا الإيطالية

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وثقت الشرطة الإيطالية لقطات تُظهر اعتقال روساليا ميسينا دينارو، شقيقة زعيم المافيا الصقلية البارز المسجون، ماتيو ميسينا دينارو.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تم القبض على شقيقها، ماتيو ميسينا دينارو، في 16 يناير بعد هروبه لمدة 30 عامًا.
ووفقًا للادعاء فإن أخته ساعدته في إدارة العمليات الإجرامية عندما كان مختبئًا.
وتوارى دينارو عن الأنظار منذ عام 1993 وحكم عليه غيابيًا بالسجن مدى الحياة لضلوعه في جريمة قتل المدعيْن العامين اللذين كانا يلاحقان المافيا، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، عام 1992.
ويواجه عدة أحكام بالسجن مدى الحياة حيث من المتوقع أن يقضيها في سجن شديد الحراسة وفي ظل ظروف تقييدية خاصة مخصصة لكبار زعماء الجريمة المنظمة.