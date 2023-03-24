اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول

أوقفت السلطات في مونتينيغرو الخميس دو كوون، مؤسس العملة المشفرة تيرا الملاحق بموجب مذكّرة حمراء للشرطة الجنائية الدولية إنتربول.

الأكثر ملاحقة بالعالم

وأعلن وزير الداخلية فيليب أدجيتش على تويتر أن شرطة مونتينيغرو أوقفت شخصًا يشتبه بأنه أحد الفارين الأكثر ملاحقة في العالم الكوري الجنوبي دو كوون، أحد الشركاء المؤسسين لتيرافورم لابز ورئيسها التنفيذي.

من المعروف أن المشتبه به قد أوقف في مطار العاصمة بودغوريتسا وبحوزته وثائق مزوّرة.

وأردف الوزير فيليب أدجيتش نحن بانتظار تأكيد رسمي لهويته.

عمليات احتيال

وفي السابق، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، لدو كوون في منتصف فبراير الاتهام بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات على شكل أصول مشفرة.

وكانت الشرطة الجنائية الدولية إنتربول قد أصدرت في سبتمبر مذكّرة حمراء لتحديد مكان تواجده، بناء على طلب النيابة العامة في كوريا الجنوبية.

وطلبت النيابة العامة من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلغاء جواز سفره، مؤكدة أن دو كوون هارب.