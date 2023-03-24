اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في رمضان 10 دقائق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في شهر رمضان عشر دقائق؛ تيسيرًا على المصلين.

أوضحت بذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر.