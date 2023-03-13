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مع التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات

اعتماد 11 شركة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
اعتماد 11 شركة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ١١ شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

برنامج مكثف للمتابعة

كما خصصت الوكالة من خلال إداراتها المعنية برنامجًا مكثفًا يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين والزائرين.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي بالطرق الصحية الآمنة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة في سلامة الأغذية المقدمة للصائمين، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية.

شروط خدمة الإفطار

وكانت الوكالة وضعت شروطًا لاستقبال طلبات تقديم خدمات إفطار الصائمين، هي التراخيص والسجلات التجارية سارية المفعول “متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة”، ومساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600م، وجود نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة ( HACCp )، بالإضافة إلى ترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى مزودة بأربع عربات من الإستانلس ستيل لكل مركبة، وتوفر الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تأثر على جودة المنتج والخدمة.

وأكدت الوكالة في اشتراطاتها على توفير مراكز تبريد مختصة لا يقل مساحتها عن 45م للتخزين قبل وبعد التعبئة، وتوفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف لا تقل مساحتها عن 65م، بالإضافة إلى وجود مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.

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