افتتاح حركة السير على تقاطع طرق مهمة بالقصيم

أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح حركة السير على تقاطع طرق مهمة بمنطقة القصيم، يخدم المراكز والقرى الواقعة شمالي المنطقة.

وذكرت هيئة الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم افتتاح حركة السير على تقاطع طريق “مركز البسيتين / كبد/ القوارة”؛ والذي يتقاطع مع طريق “القصيم/ حائل السريع”، بالإضافة لتقاطعه مع خط سكة القطار.

وأضافت الهيئة العامة للطرق، إلى أن التقاطع يربط المراكز والقرى الواقعة شمالي منطقة القصيم مع الطريق السريع.