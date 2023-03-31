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تختص بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين

افتتاح نيابة الحج والعمرة بجوار الحرم المكي

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
افتتاح نيابة الحج والعمرة بجوار الحرم المكي
المواطن - واس

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افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم ” نيابة الحج والعمرة” والتي تقع بجوار الحرم المكي وتختص بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين.

اختصاصات نيابة الحج والعمرة

كما تختص ” نيابة الحج والعمرة” بمباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين.
ونوه معالي النائب العام بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، وما أقرته الدولة – أيدها الله – من الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق زوار بيت الله الحرام وتراعي مصالحهم.

مراعاة المصالح المحمية

وأكد المعجب ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.
وشدد على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها، سائلاً الله – عز وجل – أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ قاصدي بيت الله الحرام وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين.

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