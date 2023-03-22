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قال إن رئيس الفيدرالي كذب عليهم

اقتصادي أمريكي: وضع البنوك حاليًا أشبه بإشعال النار جانب الديناميت

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
اقتصادي أمريكي: وضع البنوك حاليًا أشبه بإشعال النار جانب الديناميت
المواطن - فريق التحرير

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صرح لورانس ماكدونالد، النائب السابق لرئيس المؤسسة المالية ليمان براذرز، أن رئيس البنك المركزي الأمريكي (FRS)، جيروم باول، يكذب بشأن حالة البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، مضيفًا: إنه لا يعرف ما يفعله كجزء من سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها الجهة المنظمة.

رئيس الفيدرالي إما كاذب أو لا يفهم

وقال ماكدونالد في لقاء مع سبوتنيك: يبدون وكأنهم يدخنون في سقيفة بها ديناميت، قبل عشرة أيام، أخبرنا باول في الكابيتول هيل أن النظام المصرفي سليم، إما أنه كاذب أو لم يفهم ما كان يفعله.

ووفقًا لتوقعات ماكدونالد، الذي عمل في Lehman Brothers أثناء الأزمة المالية لعام 2008 وكان مسؤولاً عن إدارة الديون والتداول في الأوراق المالية القابلة للتحويل، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في البيئة الحالية.

اقتصادي أمريكي وضع البنوك حاليًا أشبه بإشعال النار جانب الديناميت

وخلص ماكدونالد إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام،  معتبرًا أن إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في عام 2008 نقطة البداية للأزمة المالية العالمية.

انتظار قرار الفيدرالي

وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، عن قراره بشأن السعر الرئيسي، بالإضافة إلى تحديث توقعات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توقعات مستوى السعر، بعد ذلك، سيلقي رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، كلمة في مؤتمر صحفي.

وتنتظر الأسواق تلميحات منه بشأن الخطط المستقبلية للجهة التنظيمية على خلفية الأعمال المصرفية.

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