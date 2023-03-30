اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف

تمكن علماء فلك في بريطانيا، من اكتشاف ثقب أسود كبير جدًّا، تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس.

أكبر الثقوب السوداء

ووفقًا لوكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية، أمس الأربعاء، فقد أكد علماء من جامعة دورهام، أن الثقب الأسود الضخم، أحد أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق.

وبحسب الوكالة البريطانية، فقد وصف العلماء النتائج التي توصلوا إليها خلال البحث المنشور في دورية الإخطارات الشهرية التابعة للجمعية الملكية لعلوم الفلك، بأنها مثيرة للغاية.

هائلة الضخامة

من المعروف أن الثقوب السوداء هائلة الضخامة، أكبر أجسام بالكون، وتتراوح كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس.