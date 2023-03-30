اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه سماع دوي انفجار في محيط دمشق لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي الأمراض تهدد شمال شرق لبنان وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام
تمكن علماء فلك في بريطانيا، من اكتشاف ثقب أسود كبير جدًّا، تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس.
ووفقًا لوكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية، أمس الأربعاء، فقد أكد علماء من جامعة دورهام، أن الثقب الأسود الضخم، أحد أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق.
وبحسب الوكالة البريطانية، فقد وصف العلماء النتائج التي توصلوا إليها خلال البحث المنشور في دورية الإخطارات الشهرية التابعة للجمعية الملكية لعلوم الفلك، بأنها مثيرة للغاية.
من المعروف أن الثقوب السوداء هائلة الضخامة، أكبر أجسام بالكون، وتتراوح كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس.