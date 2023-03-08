أمام الملك سلمان وولي العهد.. إبراهيم السلطان وسلمان الدوسري يؤديان القسم قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند ردة فعل مؤثرة لابنة شهيد أهداها فايز المالكي مبلغًا من المال خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا اكتشفت مرضه فطلبت فسخ النكاح بعد 3 أشهر من زواجها أحمد عدوية على كرسي متحرك في حفل تكريم هاني شنودة بالرياض ولي العهد يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ثلاثية لـ الزمالك ضد الترجي تُنعش آماله في دوري أبطال إفريقيا شروط الحصول على خصم 60% على تأمين السيارة أعراض الأنيميا وطرق علاجها
روى مذيع برنامج الراصد، عبدالله الغنمي، حكاية انفصال زوجين بعد مرور 3 أشهر فقط على زواجها.
فيديو | خلال 3 أشهر من زواجهما.. زوجة تحصل على فسخ النكاح بعد أن أخفى عنها زوجها إصابته بمرض نفسي #الراصد pic.twitter.com/8qJ6OwBHCY
— الراصد (@alraasd) March 7, 2023
وقال الغنمي خلال حلقة البرنامج على قناة الإخبارية: إن الزوجة طلبت فسخ النكاح بعد أن أخفى عنها زوجها إصابته بمرض نفسي.
وتابع: الزوجة بدأت تشعر بتصرفات غريبة من زوجها، ويتخيل أن هناك أشخاصًا يقتحمون منزله، ثم تطور الموضوع وبدأ يتطاول على زوجته بالشتم والشك فيها، لافتًا إلى أن الزوجة حاولت مساعدته من خلال إقناعه بالذهاب إلى الطبيب النفسي.
وأضاف: الطبيب النفسي أوضح للزوجة أن زوجها يعاني من مرض الانفصام، وتبين لها أنه يعاني من هذا المرض منذ عامين، موضحًا أن هذا الأمر دفعها للتقدم بدعوى قضائية ضد زوجها، لفسخ النكاح بسبب أنه أخفى هذا العيب أثناء كتابة العقد.
واستطرد: هذا الأمر أوجب فسخ النكاح وانتهاء هذه الأسرة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.