اكتشفت مرضه فطلبت فسخ النكاح بعد 3 أشهر من زواجها

روى مذيع برنامج الراصد، عبدالله الغنمي، حكاية انفصال زوجين بعد مرور 3 أشهر فقط على زواجها.

فيديو | خلال 3 أشهر من زواجهما.. زوجة تحصل على فسخ النكاح بعد أن أخفى عنها زوجها إصابته بمرض نفسي #الراصد pic.twitter.com/8qJ6OwBHCY — الراصد (@alraasd) March 7, 2023

وقال الغنمي خلال حلقة البرنامج على قناة الإخبارية: إن الزوجة طلبت فسخ النكاح بعد أن أخفى عنها زوجها إصابته بمرض نفسي.

وتابع: الزوجة بدأت تشعر بتصرفات غريبة من زوجها، ويتخيل أن هناك أشخاصًا يقتحمون منزله، ثم تطور الموضوع وبدأ يتطاول على زوجته بالشتم والشك فيها، لافتًا إلى أن الزوجة حاولت مساعدته من خلال إقناعه بالذهاب إلى الطبيب النفسي.

مرض الانفصام

وأضاف: الطبيب النفسي أوضح للزوجة أن زوجها يعاني من مرض الانفصام، وتبين لها أنه يعاني من هذا المرض منذ عامين، موضحًا أن هذا الأمر دفعها للتقدم بدعوى قضائية ضد زوجها، لفسخ النكاح بسبب أنه أخفى هذا العيب أثناء كتابة العقد.

واستطرد: هذا الأمر أوجب فسخ النكاح وانتهاء هذه الأسرة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.