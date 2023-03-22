اكتمال الخدمات النسائية داخل المسجد الحرام

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قامت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، يرافقها عدد من القيادات النسائية، بجولة تفقديّة للوقوف على استعدادات الشؤون التطويرية النسائية لجاهزية المصليات، واكتمال الخدمات، والاطمئنان على سير العمل وفقًا للخطط المعتمدة.
وأبانت بأن الجولات الميدانية تهدف إلى المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والخدمات والمبادرات التي سيقدمها منسوبات الوكالات النسائية لقاصدات المسجد الحرام خلال الموسم المبارك، والرّامية إلى تجويدها والارتقاء بها لاستقبال الموسم، وتشجيعهنّ على احتساب الأجر والثواب واستشعار عظمة ما يقمن به من خدمات جليلة.
وأضافت الدكتورة العبود بأن جميع الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، في إيصال الرسالة العالمية للحرمين الشريفين.