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ضمن جهود المرور لتحسين الخدمة

الأجهزة المرورية المطورة تقلل نسب الحوادث في حفر الباطن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
الأجهزة المرورية المطورة تقلل نسب الحوادث في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، مدير مرور المنطقة الشرقية العميد جهاد بن محمد المجحد، يرافقه مدير مرور المحافظة العقيد ظافر بن سعد الشهري.

جهود المرور

واستمع خلال اللقاء إلى شرح عن جهود إدارة المرور بالمحافظة من خلال تعاونها مع العديد من الجهات الخدمية لتحسين الحركة المرورية، والقضاء على الملاحظات في الشوارع الداخلية والطرق السريعة، والاهتمام بتدعيم المحافظة بالأجهزة المرورية المطورة ما أدى إلى تقليل نسب الحوادث والإصابات.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير مرور المنطقة على جهوده وأكد على أهمية دعم الإدارة بالمحافظة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

وفي ذات السياق، عقدت لجنة السلامة المروية اجتماعها برئاسة المحافظ وبحضور مدير مرور المنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم أخذ التوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة والتي تمت مناقشتها.

 

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