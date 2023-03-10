الأجواء الربيعية تجذب الأهالي والزوار لارتياد المتنزهات بعسير

تشهد المتنزهات والحدائق بمنطقة عسير هذه الأيام إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية،ولقضاء أوقات جميلة بين أحضان الطبيعة، وممارسة رياضاتهم المفضلة من المشي وركوب الخيل والدرجات.

ويأتي متنزه المربع الواقع جنوب محافظة احد رفيدة، في مقدمة المواقع التي يرتادها الاهالي والزوار لطبيعته البكر ،وكبر مساحته المتجاوزة لأربعة ملايين بعد التوسعة الأخيرة التي نفذتها أمانة منطقة عسير، حيث جرى استغلالها بشكل شبه كامل بفتح الطرق المسفلتة وإنارتها ورصفها وتنفيذ ممشى، وانشاء مرافق خدمية وألعاب للاطفال في مواقع متفرقة من المتنزه .

جهود البلدية

وما ساعد الزوار والمتنزهين على التنقل على امتداد وادي المربع تنفيذ البلدية لمشروع 14 عبارة صندوقية على امتداد الوادي للسماح لهم بالمرور أثناء الأمطار وجريان السيول عبر الوادي الذي ينصف المتنزه في مشهد بانورامي، كما وفرت البلدية أكثر من 100 غرفة ومظلة، ويسهم المتنزه في تحقيق جودة الحياة وتعزيز مكانة منطقة عسير كأفضل الوجهات والخيارات للباحثين عن المتعة والجمال.