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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

الأخضر الشاب يخسر أمام الصين بثنائية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
الأخضر الشاب يخسر أمام الصين بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد الصين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، بخسارة الأخضر الشاب بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأ الأخضر الشاب مباراة السعودية ضد الصين، بالتشكيل التالي؛ أسامة المرمش، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، سالم النجدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي وعبدالله رديف.

وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد الصين التي أُقيمت على استاد بونيودكور في طشقند بشكل سريع، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وسط تألق كبير من الدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الأخضر الشاب ضد الصين
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

خسارة الأخضر بهدفين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب الصين بقوة، ونجح البديل موتيليب في هز شباك الأخضر عند الدقيقة 65، مستغلًا عرضية مميزة من أفيردينغ، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة.

السعودية والصين للشباب
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتمكن منتخب الصين من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 عن طريق شو بين، وأجرى المدير الفني صالح المحمدي العديد من التغييرات، أملًا في هز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة السعودية ضد الصين بنتيجة 2-0.

وتجمد رصيد الأخضر الشاب عند 3 نقاط من الفوز على قيرغيزستان، في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، فيما حصد منتخب الصين أول 3 نقاط، ويحتل المركز الثاني.

الأخضر الشاب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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