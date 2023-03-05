Icon

افتتاح أعمال المؤتمر العدلي الدولي ومعرض التقنيات العدلية Icon رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن Icon السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين Icon الأخضر الشاب يسعى لتجاوز عقبة الصين Icon أمر ملكي: تعيين إسماعيل الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية Icon أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة Icon أمر ملكي: تعيين راكان الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة Icon أمر ملكي : تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة Icon بأمر الملك سلمان: تعيين حمود المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير Icon الجماهير: صالح النعيمة المدافع العربي الأفضل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس آسيا

الأخضر الشاب يسعى لتجاوز عقبة الصين

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
الأخضر الشاب يسعى لتجاوز عقبة الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتطلع الأخضر الشاب لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد منتخب الصين.

مباراة السعودية ضد الصين

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد الصين، مساء يوم غد الاثنين، على استاد بونيودكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وقبل مواجهة الغد، يتصدر منتخب اليابان للشباب ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأخضر، فيما لا يملك الصين وقرغيزستان أي نقطة.

المنتخب السعودي للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يسعى للفوز

وبدأ الأخضر مشواره في كأس آسيا بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز على قرغيزستان بهدف دون رد سجله عبدالله رديف، ويطمح لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة الصين، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

السعودية وقيرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتُقام منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، يوم الخميس المقبل، حيث يلعب منتخب السعودية ضد اليابان، فيما تواجه الصين منتخب قيرغيزستان، ما يُحفز لاعبي الأخضر للفوز غدًا وحسم التأهل مبكرًا.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، والذي تُقام منافساته يومي 11 و12 مارس، على أن تصعد المنتخبات الحاصلة على المركز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا “إندونيسيا 2023”.

الأخضر - المنتخب السعودي للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية