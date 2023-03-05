الأخضر الشاب يسعى لتجاوز عقبة الصين

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يتطلع الأخضر الشاب لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد منتخب الصين.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد الصين، مساء يوم غد الاثنين، على استاد بونيودكور في طشقند، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وقبل مواجهة الغد، يتصدر منتخب اليابان للشباب ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأخضر، فيما لا يملك الصين وقرغيزستان أي نقطة.
وبدأ الأخضر مشواره في كأس آسيا بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز على قرغيزستان بهدف دون رد سجله عبدالله رديف، ويطمح لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة الصين، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
وتُقام منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، يوم الخميس المقبل، حيث يلعب منتخب السعودية ضد اليابان، فيما تواجه الصين منتخب قيرغيزستان، ما يُحفز لاعبي الأخضر للفوز غدًا وحسم التأهل مبكرًا.
ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، والذي تُقام منافساته يومي 11 و12 مارس، على أن تصعد المنتخبات الحاصلة على المركز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا “إندونيسيا 2023”.