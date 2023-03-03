Icon

الأخضر الشاب يفتتح آسيا 2023 بالفوز على قيرغيزستان Icon لقطات رائعة لتناغم طيور الحرم المكي مع ضيوف الرحمن Icon ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 57 كجم من القات في جازان Icon ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك Icon إحصائية تحفز النصر أمام الباطن Icon الأجهزة المرورية المطورة تقلل نسب الحوادث في حفر الباطن Icon لائحة علامة الجودة السعودية بعد اعتماد تحديثها Icon مهند الشنقيطي يخضع لجراحة ناجحة Icon الهلاليون: عبدالله المعيوف لا يُعوض Icon متجر ألماني يصنع أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات المجموعة الرابعة

الأخضر الشاب يفتتح آسيا 2023 بالفوز على قيرغيزستان

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
الأخضر الشاب يفتتح آسيا 2023 بالفوز على قيرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد قيرغيزستان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، بفوز الأخضر الشاب بهدف دون رد.

فوز السعودية ضد قيرغيزستان

وجاء تشكيل الأخضر الشاب في مباراة اليوم التالي؛ أسامة المرمش، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، سالم النجدي، صهيب الزبد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي وعبدالله رديف.

السعودية ضد قيرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وبدأت مباراة السعودية ضد قيرغيزستان المقامة على ملعب بونيودكور في طشقند بشكل سريع، وظهر الأخضر الشاب بشكل أفضل، ولكن لم ينجح لاعبيه في ترجمة السيطرة إلى أهداف، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

السعودية وقيرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي الضغط، قبل أن ينجح عبدالله رديف في هز الشباك عند الدقيقة 50، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد قيرغيزستان.

عبدالله رديف
رديف – المصدر @SaudiNT

مجموعة الأخضر بكأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي للشباب في المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023، ويستعد لمواجهة منتخب الصين في السادس من مارس، ثم يُلاقي اليابان يوم 9 من الشهر ذاته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة