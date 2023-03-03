الأخضر الشاب يفتتح آسيا 2023 بالفوز على قيرغيزستان

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد قيرغيزستان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، بفوز الأخضر الشاب بهدف دون رد.

فوز السعودية ضد قيرغيزستان

وجاء تشكيل الأخضر الشاب في مباراة اليوم التالي؛ أسامة المرمش، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، سالم النجدي، صهيب الزبد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي وعبدالله رديف.

وبدأت مباراة السعودية ضد قيرغيزستان المقامة على ملعب بونيودكور في طشقند بشكل سريع، وظهر الأخضر الشاب بشكل أفضل، ولكن لم ينجح لاعبيه في ترجمة السيطرة إلى أهداف، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي الضغط، قبل أن ينجح عبدالله رديف في هز الشباك عند الدقيقة 50، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد قيرغيزستان.

مجموعة الأخضر بكأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي للشباب في المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023، ويستعد لمواجهة منتخب الصين في السادس من مارس، ثم يُلاقي اليابان يوم 9 من الشهر ذاته.