الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس آسيا تحت 17 عامًا

أُجريت قرعة منافسات كأس آسيا للمنتخبات تحت 17 عامًا، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة الثالثة.

كأس آسيا تحت 17 عامًا

وتستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 2 يوليو المقبلين، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث ستشهد البطولة تأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا المقرر إقامتها في بيرو، شهر نوفمبر عام 2023.

نتيجة قرعة البطولة

وجاءت نتيجة قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا التي أُقيمت صباح اليوم الخميس، كالتالي؛ تايلاند، ماليزيا، لاوس واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات؛ كوريا الجنوبية، إيران، أفغانستان وقطر.

ويتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة كل من؛ طاجيكستان “وصيفة 2018″، أستراليا، السعودية والصين، وجاءت المجموعة الرابعة، كالتالي؛ اليابان “بطلة 2018 والفائزة باللقب 3 مرات”، الهند وفيتنام وأوزبكستان.