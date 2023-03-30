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الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس آسيا تحت 17 عامًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس آسيا تحت 17 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أُجريت قرعة منافسات كأس آسيا للمنتخبات تحت 17 عامًا، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تواجد الأخضر في المجموعة الثالثة.

كأس آسيا تحت 17 عامًا

وتستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 2 يوليو المقبلين، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث ستشهد البطولة تأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا المقرر إقامتها في بيرو، شهر نوفمبر عام 2023.

قرعة كأس آسيا تحت 17 عاما
جانب من القرعة – المصدر @afcasiancup

نتيجة قرعة البطولة

وجاءت نتيجة قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا التي أُقيمت صباح اليوم الخميس، كالتالي؛ تايلاند، ماليزيا، لاوس واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات؛ كوريا الجنوبية، إيران، أفغانستان وقطر.

الأخضر في قرعة كأس آسيا
جانب من القرعة

ويتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة كل من؛ طاجيكستان “وصيفة 2018″، أستراليا، السعودية والصين، وجاءت المجموعة الرابعة، كالتالي؛ اليابان “بطلة 2018 والفائزة باللقب 3 مرات”، الهند وفيتنام وأوزبكستان.

قرعة كأس آسيا تحت 17 عاما
نتيجة القرعة – المصدر @afcasiancup
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