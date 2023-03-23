الأخضر يستهدف الفوز الأول ضد فنزويلا

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يسعى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم.
ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الفنزويلي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.
وتُعد مواجهة الغد هي الثانية بين المنتخبين، حيث سبق وتقابلا شهر يونيو الماضي ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 202، وفازت فنزويلا بهدف دون رد على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية.
وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا.
ويتوقع أن يبدأ الأخضر مواجهة فنزويلا، بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، محمد كنو، هارون كمارا، سالم الدوسري وصالح الشهري.