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خلال مواجهتهما في جدة

الأخضر يستهدف الفوز الأول ضد فنزويلا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
الأخضر يستهدف الفوز الأول ضد فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم.

ثاني مواجهة لمنتخب السعودية ضد فنزويلا

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الفنزويلي، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وتُعد مواجهة الغد هي الثانية بين المنتخبين، حيث سبق وتقابلا شهر يونيو الماضي ضمن استعدادات الأخضر لكأس العالم 202، وفازت فنزويلا بهدف دون رد على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية.

السعودية ضد فنزويلا
جانب من مباراة سابقة

وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا.

الأخضر - السعودية وفنزويلا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تشكيل الأخضر المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الأخضر مواجهة فنزويلا، بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، محمد كنو، هارون كمارا، سالم الدوسري وصالح الشهري.

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