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بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال

الأخضر يطغى على مؤشر الأسهم السعودية عند الإغلاق

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
الأخضر يطغى على مؤشر الأسهم السعودية عند الإغلاق
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 25.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10473.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ثمار، والوطنية للتعليم، ومبكو، وسيسكو، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والجوف، والكثيري، وسيرا، والخبير ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92 % و 6.22 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والأهلي، وأمريكانا، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 30.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 1868.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 101 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم.

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