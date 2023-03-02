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شكلت مناظر خلابة جذبت الأهالي للتنزه

الأخضر يكسو الفياض والشعبان بتبوك مع بواكير بداية الربيع

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
الأخضر يكسو الفياض والشعبان بتبوك مع بواكير بداية الربيع
المواطن - واس

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ازدانت عدد من الفياض والشعبان والسفوح والروضات شرق منطقة تبوك، باللون الأخضر مع بداية بواكير الربيع هذه الأيام التي شكلت مناظر خلابة مما أضفى على ريضانها مزيجًا من الجمال والروعة، في دلالة على قدوم ربيع مميز بمختلف النباتات البرية.

اكتساء الأرض

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك بعضًا من المشاهد التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء واكتساء الأرض بالعشب في عدد من المواقع التابعة عقب موسم هطول الأمطار التي شهدها المنطقة مؤخرًا، واستبشر الأهالي بظهور الربيع الأمر الذي جذب العديد منهم للخروج للتنزه والتمتع بالأجواء الجميلة.

فيما شهدت الأسواق والمتاجر والمحلات الخاصة ببيع مستلزمات الرحلات والتخييم بالمنطقة حراكاً تجارياً لافتاً، مع حلول فصل الربيع، التي بدورها حرصت على توفير مختلف مستلزمات الرحلات من خيام وأدوات طهي ومصادر للطاقة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، إضافة لإبراز جديدها من حيث الفكرة والحجم والجودة ومرونة التخزين وخفة الوزن كالخيام وحقائب التخزين والجلسات الأرضية ومواقد النار والسواتر وأدوات إعداد الطعام.

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