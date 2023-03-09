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أنهى البطولة في المركز الثالث

الأخضر يودع كأس آسيا تحت 20 عامًا بعد خسارته أمام اليابان

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
الأخضر يودع كأس آسيا تحت 20 عامًا بعد خسارته أمام اليابان
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي للشباب ضد نظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا تحت 20 عامًا، بخسارة الأخضر بهدفين مقابل هدف.

خسارة الأخضر ضد اليابان

وبدأ الأخضر الشاب مباراة السعودية ضد اليابان، بالتشكيل التالي؛ أسامة المرمش، أحمد الجليدان، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، مصعب الجوير، مشاري النمر، وعبدالله رديف.

السعودية ضد اليابان للشباب
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد اليابان التي أُقيمت على استاد لوكوموتيف في طشقند بشكل سريع، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ونجح كوريو ماتسوكي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر بهدف.

السعودية واليابان للشباب
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ومع بداية الشوط الثاني، نجح البديل يزيد جوشان في تسجيل هدف التعادل برأسية مميزة عند الدقيقة 74، قبل أن يحرز ماتسوكي الهدف الثاني عند الدقيقة 78، لتستمر المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة السعودية ضد اليابان.

المنتخب السعودي للشباب
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها بكأس آسيا تحت 20 عامًا، انتهت مباراة المنتخب الصيني للشباب مع نظيره فيرغيزستان بالتعادل بهدف لكل منهما.

الصين وقيرغيزستان
مباراة الصين وقيرغيزستان – المصدر @afcasiancup_ar

تأهل اليابان والصين

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، ووصل رصيد الصين إلى 4 نقاط، ليتأهلا سويًا إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط، ليودع المسابقة.

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