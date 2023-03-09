الأخضر يودع كأس آسيا تحت 20 عامًا بعد خسارته أمام اليابان

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انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي للشباب ضد نظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا تحت 20 عامًا، بخسارة الأخضر بهدفين مقابل هدف.
وبدأ الأخضر الشاب مباراة السعودية ضد اليابان، بالتشكيل التالي؛ أسامة المرمش، أحمد الجليدان، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، مصعب الجوير، مشاري النمر، وعبدالله رديف.
وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد اليابان التي أُقيمت على استاد لوكوموتيف في طشقند بشكل سريع، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ونجح كوريو ماتسوكي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر بهدف.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح البديل يزيد جوشان في تسجيل هدف التعادل برأسية مميزة عند الدقيقة 74، قبل أن يحرز ماتسوكي الهدف الثاني عند الدقيقة 78، لتستمر المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة السعودية ضد اليابان.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها بكأس آسيا تحت 20 عامًا، انتهت مباراة المنتخب الصيني للشباب مع نظيره فيرغيزستان بالتعادل بهدف لكل منهما.
ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، ووصل رصيد الصين إلى 4 نقاط، ليتأهلا سويًا إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط، ليودع المسابقة.