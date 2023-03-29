الأخضر يُعاني على ملعب عبدالله الفيصل

تلقى الأخضر خسارة ودية أمام منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم، لتستمر معاناته على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

معاناة على ملعب الفيصل

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره البوليفي بالأمس، بالتزامن مع أيام فيفا، وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم مارسيلو مارتينيز مورينو، وتعادل سالم الدوسري من ركلة جزاء، وأحرز كارميلو أرنيز هدف الفوز.

وتُعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يخسرها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في هذا الملعب، حيث خسر أمام العراق في البطولة العربية عام 2012، قبل إغلاقه لأعمال التوسعة، ثم فنزويلا وبوليفيا بنتيجة 2\1.

رينارد يرحل عن الأخضر

وكانت مباراة بوليفيا هي الأخيرة للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مع الأخضر، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موافقته على الاستقالة التي تقدم بها.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رينارد قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، حيث على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد”.