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63 أرضًا دخلت حيز التطوير والتداول

الأراضي البيضاء: 83 مليون م2 مفوترة في حاضرة الدمام

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الأراضي البيضاء: 83 مليون م2 مفوترة في حاضرة الدمام
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون م2، لافتًا إلى أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري، داعياً مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

إجمالي الفواتير

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ، لافتًا إلى أنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضًا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يُمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد عن 138 ألف وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.

يُذكر أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي: (هنا).

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