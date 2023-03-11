الأرصاد : أمطار غزيرة وتساقط البرد والسيول على جدة ورابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا متقدمًا متوقعًا بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وتشمل تأثيراتها محافظتي رابغ، وجدة.

وأشار المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى- من منتصف ليلة غد وتستمر حتى الـ 12 ظهرًا.

عواصف رعدية

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي الجموم وبحرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة من مساء غد الأحد.