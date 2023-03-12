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يصاحبها نشاط في الرياح السطحية

الأرصاد: أمطار متوسطة على المدينة المنورة حتى الـ8 مساءً

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الأرصاد: أمطار متوسطة على المدينة المنورة حتى الـ8 مساءً
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة خيبر.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

أتربة ورياح

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن اليوم الأحد، أن صور رادارات الطقس كشفت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية يصاحبها تيارات هابطة نشطة السرعة وتساقط للبرد على مناطق (الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الباحة، عسير، مكة المكرمة، والحدود الشمالية).

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