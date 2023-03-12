الأرصاد: استمرار الأمطار على الرياض ومحافظاتها حتى الغد

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار على منطقة الرياض ومحافظاتها إلى غد الاثنين.

فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: الأمطار مستمرة على الرياض ومحافظاتها إلى يوم الغد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l7bLPAuDDK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2023

تقلبات جوية

وقال القازنلي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المملكة تعيش أجواء وتقلبات جوية بدءًا من أمس وحتى نهاية الأسبوع، موضحًا أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على الرياض ومحافظاتها حتى نهار الغد، فضلًا عن الطرق بين الرياض والقصيم وحائل.

وهطلت أمطار متوسطة على عدد من أحياء الرياض، صباح اليوم الأحد، في ظل توقعات من الأرصاد بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

كذلك تشمل الحالة الجوية، وفقًا لتوقعات الأرصاد، أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.