الأرصاد: الفترة الحالية تشهد تفاوتًا في درجات الحرارة

قال عقيل العقيل المحلل في المركز الوطني للأرصاد، إن الفترة الحالية هي فترة تفاوت في درجات الحرارة، وهذا بسبب التقلبات الجوية بشكل عام في فصل الربيع.

فيديو | محلل الأرصاد عقيل العقيل: الفترة الحالية فترة تفاوت في درجات الحرارة وتقلبات جوية #الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/hLL83uxSHH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2023

درجات حرارة مائلة للبرودة

وأوضح العقيل خلال مداخلته مع نشرة التاسعة المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن درجات الحرارة ستبقى مائلة للبرودة نوعًا ما خاصة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والارتفاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، ولفت إلى أن هذه الفترة تعد فترة تفاوت في درجات الحرارة، وهذا بسبب التقلبات الجوية في فصل الربيع التي تؤدي إلى سرعة حركة المنخفضات الجوية واتجاهات الرياح.

منخفض حركي

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالباحة محمد الزهراني، قال في وقت سابق إن هناك حالة جوية تشهدها معظم المناطق بسبب منخفض حركي قادم من الشمال، وأثر على المناطق الشمالية والرياض.

وأضاف الزهراني خلال تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أنه كان هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق الرياض والشرقية اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الحالة وصلت إلى حفر الباطن والكويت.

وأشار إلى أن هذا المنخفض أثر على المناطق الجنوبية (عسير والباحة)، حيث أعلنت منطقة الباحة تعليق الدراسة لهذا اليوم على بعض المحافظات، خاصة مع هطول أمطار بسيطة على عدة محافظات.