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توقعات بتعرض البلاد لموجة باردة

الأرصاد: المملكة لا تزال تعيش أجواء الشتاء فلكيًا

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
الأرصاد: المملكة لا تزال تعيش أجواء الشتاء فلكيًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًا بينما أرصاديًا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني خلال تصريحات مع برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن تتعرض المملكة لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًا.

فترة انتقالية

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، كشف أن المملكة تشهد فترة انتقالية بين انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع، وهي فترة تكثر خلالها التقلبات الجوية.

وأضاف العقيل خلال تصريحات، أن السحب الربيعية تمتاز بمصاحبتها رياحًا هابطة تؤدي إلى تكون عواصف رملية محلية صغيرة النطاق.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث موجات باردة بشكل مفاجئ خلال فصل الربيع، التي تؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وبشأن حالة الطقس والأجواء في شهر رمضان، أوضح أن التقرير المناخي يتوقع أن يكون فصل الربيع الذي يدخل فيه الشهر الكريم أكثر دفئًا بمعدل درجة مئوية على معظم مناطق المملكة، مع هطول أكبر للأمطار خاصة على عسير والرياض والمنطقة الشرقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن  الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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