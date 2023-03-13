الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق بدءًا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، انخفاضًا في درجات الحرارة ابتداءً من مساء غد الثلاثاء حتى صباح الخميس المقبل.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، وعلقان) من مساء غد الثلاثاء إلى صباح يوم الأربعاء المقبل.

استمرار الحالة الممطرة

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 14 بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بعدة مناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على عموم المنطقة الشرقية وعلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة المحافظات الجنوبية منها.

وأضاف أنه من المحتمل تأثر العاصمة الرياض بالأمطار وأجزاء من مناطق عسير والباحة ونجران وجازان.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.