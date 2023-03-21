الأرصاد: بداية شهر رمضان مبشرة بهطول أمطار غزيرة

أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أنه من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان مبشرة، وذلك بهطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: بداية شهر #رمضان مبشرة بهطول أمطار غزيرة على كثير من مناطق المملكة من ضمنها الرياض#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lrFv6ra7UP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023

أجواء مائلة للاستقرار

وقال العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للاستقرار يومي الخميس والجمعة، أما يوم السبت فهناك حالة جوية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة ستؤثر على مناطق المملكة، بدءًا من منطقة تبوك والمناطق الجنوبية والمرتفعات وتشمل الرياض في منتصف الأسبوع القادم.

ولفت إلى أنه بمعنى آخر ستكون بداية شهر رمضان مبشرة بهطول أمطار غزيرة على كثير من مناطق المملكة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح مع أتربة مثارة وعواصف رملية بسبب السحب الركامية والرياح الهابطة.

طقس معتدل

وأوضح أن أكثر الأماكن التي ستشهد تكون للسحب وهطول للأمطار هي مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، الشمالية الشرقية، لافتًا إلى أن أكثر الأماكن نصيبًا من هطول الأمطار هي مرتفعات وقمم جبال السروات في جازان وعسير والباحة ومرتفعات شرق منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الطقس سيميل في بداية شهر رمضان إلى الاعتدال، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نوعًا ما في ساعات المساء خاصة على مناطق شمال المملكة، لكن مع نهاية الشهر سترتفع درجات الحرارة خاصة الصغرى منها على منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وقد تلامس درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية كعظمى.