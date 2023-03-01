الأرصاد تحذر أهالي الشرقية والمدينة المنورة من أمطار المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لأهالي المنطقة الشرقية والمدينة المنورة من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى المساء.

أمطار متوسطة

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بشأن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية، وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدر تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على كل من الحناكية والمهد.

وأشار إلى أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر الحالة حتى الـ 7 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.