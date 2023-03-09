الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن أجواء المملكة تمر بحالة من عدم الاستقرار على معظم المناطق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: أجواء المملكة تمر بحالة عدم استقرار ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cykFAAP19r — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 9, 2023

تقلبات جوية

وقال العقيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن التقلبات الجوية كعادتها تأتي في شهر مارس، حيث تصاحبها السحب الركامية الرعدية والرياح الهابطة، وبالتالي تتكون بعض العواصف الرملية صغيرة النطاق، وكذلك حبات البرد.

وأشار إلى أنه كعادة شهر مارس تبدأ الأجواء بالدفء الملحوظ على معظم مناطق المملكة، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك موجات باردة سريعة تنخفض على إثرها درجات الحرارة سريعًا ثم تعاود مرة أخرى.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل، بهطول أمطار رعدية متفاوتة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.