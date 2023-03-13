الأرصاد تُحذر: عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عسير حتى المساء

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير تستمر حتى الـ 8 مساءً.

المناطق المتأثرة

وبحسب ما ذكر ت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فإن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل (المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة ومدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، ومن المتوقع أن تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.