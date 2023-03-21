Icon

أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي Icon لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام Icon لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم Icon مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك Icon محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة Icon مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام Icon أردوغان يترشح رسميًا لخوض انتخابات تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يوجد ظواهر جوية

الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه لا يوجد ظواهر جوية تعوق ترائي هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن سماء المملكة صافية للتحري اليوم الثلاثاء.

رؤية هلال رمضان

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال رمضان، حيث تم أتمتة الترائي إلكترونيًا حيث تتجه الأنظار لدار الأهلة لمعرفة ثبوت رؤية الهلال من عدمه.

وتستعد مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

واشتهر مرصدا سدير وتمير بترائي هلال رمضان المبارك، بينما تتوزع 10 مراصد فلكية أخرى في مختلف أنحاء المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو
الرياضة

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا...

السعودية اليوم
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
العالم

إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة...

العالم
عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا
العالم

عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان...

العالم
فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا
العالم

فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب...

العالم
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
السعودية اليوم

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين...

السعودية اليوم
محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق العلا
الرياضة

محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق...

الرياضة
تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري...

الرياضة