الأرصاد لأهالي الطائف وجازان: أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لأهالي الطائف وجازان من هطول أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء.

أمطار رعدية بالطائف

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بشأن تكوّن أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف، وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أمطار غزيرة بجازان

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الـ 9 مساءً.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.