Icon

الأرصاد لأهالي الطائف وجازان: أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء Icon موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2023 و2024 Icon طريقة تعليمية حضارية لتأهيل الطلاب وتخفيف رهبة الاختبارات Icon خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات Icon المجلس الصحي يعلن عن وظائف إدارية وتقنية بالرياض Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 34 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى Icon فرقة سوبر جونيور العالمية بالرياض..ما السر؟ Icon الثقة في محيط العمل الأهم والأخطر في حياة الإنسان Icon 12 فحصاً ميدانياً ومخبرياً لجودة التمور بالمسجد الحرام Icon هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف للجنسين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية

الأرصاد لأهالي الطائف وجازان: أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
الأرصاد لأهالي الطائف وجازان: أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لأهالي الطائف وجازان من هطول أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء.

أمطار رعدية بالطائف

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بشأن تكوّن أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف، وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أمطار غزيرة بجازان

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وجزر فرسان، ومركز الفطيحة، وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الـ 9 مساءً.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري
الرياضة

إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري

الرياضة
الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنّعة محليًا
السعودية اليوم

الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق...

السعودية اليوم
تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح
السعودية اليوم

تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن:...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم
الرياضة

الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف...

الرياضة
آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت
الرياضة

آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز...

الرياضة
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية